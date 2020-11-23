Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor

Reuters haber ajansı, bir Türk kaynağın açıklamalarına yer verdiği haberinde Dağlık Karabağ ile ilgili kritik bir iddia ortaya attı. Ajans, haberinde Türkiye'nin bağımsız bir askeri karakol talep ettiğini, Rusya'nın ise buna karşı çıktığını ileri sürdü.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım'da ilan ettikleri ateşkesle Dağlık Karabağ'da haftalardır süren çatışmaları sona erdirmişlerdi. Ateşkes anlaşmasına göre, Dağlık Karabağ bölgesine yaklaşık 2 bin Rus barış gücü konuşlandırılacak.

"TÜRKİYE İLE RUSYA ANLAŞAMADI" İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre Reuters, Türkiye ve Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki ateşkesi ortak izleyeceğini belirterek Türkiye ile Rusya arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Ajansa konuşan bir Türk kaynak yaptığı açıklamada "Şu anda görüş ayrılığının en büyük sebebi Türkiye'nin Azeri topraklarında kuracağı gözlem noktası" dedi.

Kaynak, "Rusya, Türkiye'nin bölgede ortak gözlem merkezinden bağımsız kendi gözlem noktasını kurmasının gereksiz olduğuna inanıyor. Bununla beraber, bu (adım) Türkiye için gerekli" ifadelerini kullandı.

Türk kaynak açıklamasının devamında ise Rusya ile görüşmelerin devam edeceğini ve Türkiye'nin Rusya ile bir uzlaşmaya varmayı umduğunu belirtti.