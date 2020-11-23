Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor
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Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor

23.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:29

Reuters haber ajansı, bir Türk kaynağın açıklamalarına yer verdiği haberinde Dağlık Karabağ ile ilgili kritik bir iddia ortaya attı. Ajans, haberinde Türkiye'nin bağımsız bir askeri karakol talep ettiğini, Rusya'nın ise buna karşı çıktığını ileri sürdü.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım'da ilan ettikleri ateşkesle Dağlık Karabağ'da haftalardır süren çatışmaları sona erdirmişlerdi. Ateşkes anlaşmasına göre, Dağlık Karabağ bölgesine yaklaşık 2 bin Rus barış gücü konuşlandırılacak.

"TÜRKİYE İLE RUSYA ANLAŞAMADI" İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre Reuters, Türkiye ve Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki ateşkesi ortak izleyeceğini belirterek Türkiye ile Rusya arasında anlaşmazlık olduğunu iddia etti. Ajansa konuşan bir Türk kaynak yaptığı açıklamada "Şu anda görüş ayrılığının en büyük sebebi Türkiye'nin Azeri topraklarında kuracağı gözlem noktası" dedi.

Kaynak, "Rusya, Türkiye'nin bölgede ortak gözlem merkezinden bağımsız kendi gözlem noktasını kurmasının gereksiz olduğuna inanıyor. Bununla beraber, bu (adım) Türkiye için gerekli" ifadelerini kullandı.

Türk kaynak açıklamasının devamında ise Rusya ile görüşmelerin devam edeceğini ve Türkiye'nin Rusya ile bir uzlaşmaya varmayı umduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Eylül ayında Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan arasında yaşanan gerilim kısa bir süre içerisinde çatışmaya dönüşmüştü. Bölgede yüzlerce insan yaşamını yitirirken çok önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Bu bildiri uzun süre devam eden işgali sonlandırıyor. Laçın ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor" demişti.

Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor
Haber Yorumları (2)
ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: NORMAL TÜRKİYENİN TARAFSIZ OLMADIĞINI TÜM DÜNYA BİLİYOR
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AGA: rusya ermenileri aradan cikarin nato usa gelmesin diye bu adami atti kesin seytanlik pesinde orasi azeri topraklari bu sefer isgal eden rusya olur tr ile birlikde hareket etmek istemez ise o zaman rusya baska sey pesinde olur
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