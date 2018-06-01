Reuters Anketi: Dünya Kupası'nı Almanya Kazanacak

Reuters haber ajansının, piyasa hareketlerini tahmin etme konusunda uzman olan ekonomistler arasında yaptığı Dünya Kupası anketine göre Almanya ünvanını koruyacak.

16 - 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete, dünyanın çeşitli yerlerinden katılan 145 piyasa uzmanından 43'ü Temmuz ayında Almanya'nın kupaya uzanacağı görüşünü paylaştı.

Brezilya ise 37 oyla ikinci sırada yer alarak iki ülke arasındaki bir final maçı beklentisini de ortaya koydu.

4 yıl önce Brezilya'da oynanan turnuvanın yarı final maçında karşı karşıya gelen iki takımın maçından Almanya 7-1 galip ayrılmıştı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden EFConsult'ın baş ekonomisti olan Frank Blackmore, Almanya'nın yıldız isimlere değil yüksek seviyeli oyunculardan kurulu disiplinli bir takım oluşuna dikkat çekiyor.

São Paulo'da yaşayan piyasa uzmanı Luiz Roberto Monteiro ise Brezilya'nın yıldız isimlerine özellikle Neymar'a çok bağımlı olduğunu vuguluyor ve yarı finali geçemeyeceklerini düşünüğünü söylüyor.

Bankacılık devi JP Morgan'ın Mart ayı içinde 100 müşterisi arasında yaptığı bir anketten de Almanya birinci çıkmıştı.



Messi, Mo Salah ve diğer tahminler

Ankete göre, kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 600 golü aşan Messi turnuvanın gol kralı olacak.

Evsahibine kupayı kazanma konusunda çok az şans tanınmasına karşın, ankete katılanlar Rusya'nın en azından son 16'ya kalabileceğini öngörüyor.

Turnuvada yıldızı parlaması beklenen ülke ise Mısır'dı. Ancak Muhammed Salah'ın sakatlığı ile ilgili endişeler bu beklentiyi boşa çıkarabilir.

Ankete katılan bazı uzmanlar tahminlerini yaparken standart ekonometrik modelleme yeteneklerini kullandılarını da belirtti.