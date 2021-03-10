Resulayn'da, PKK'nın karargâh olarak kullandığı okulun bodrum katında tünel bulundu

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Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısında bulunan ve TSK'nın düzenlediği Barış Pınar Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin karârgah olarak kullandığı okulun altında tünel bulundu. Tünel, güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri, bölgede terörist sızmalarını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra teröristlerce kazılan tünelleri imha etmeyi de sürdürüyor.

303 TÜNEL TAHRİP EDİLDİ

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından son bir yıl içerisinde Tel Abyad'da uzunluğu 150 ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Resulayn'da ise 27 kilometre uzunluğunda 303 tünelin tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

BODRUM KATINDA BULUNDU

Son olarak ise Resulayn'da daha önce terör örgütünce karargâha dönüştürülen bir okulun bodrum katında tünel bulundu. Bulunan tünel güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı