Resulayn'da bombalı saldırı: 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Ceylanpınar ilçesi ile sınır komuşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, öğleden sonra patlayıcı yüklü bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada bölgede bulunan 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı, Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği de saldırının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıyı düzenleyen terör örgütü lanetlenerek şöyle denildi:

"02.01.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Rasulayn ilçesi Şurta merkezi kavşağına yakın bir yerde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü park halindeki aracın PKK/PYD'li teröristlerce patlatılması sonucu; ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetmiş, sivil 3 Suriye vatandaşı da yaralanmıştır. Yaralılar Rasulayn Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK