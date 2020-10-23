Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına da katılan Resul Tosun'un kim olduğu merak ediliyor. Peki Resul Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından Resul Tosun'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki Resul Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

RESUL TOSUN KİMDİR?

Resul Tosun (1956, Artova -). 22. Dönem AK Parti Tokat milletvekili. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde master yapmıştır. Mesleği gazeteci yazarlıktır. Yörünge Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve yöneticisi, Adım Holding ve Telif Hakları Ajansı kurucu üyesi, Tokat Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Birlik Vakfı Dış İlişkiler Enstitüsü kurucu üyesi, Sanatçılar Derneği üyesi, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Evli, üç çocukludur, İngilizce ve Arapça bilir.

Resul Tosun doğum tarihi : 1956

Resul Tosun kaç yaşında : 64 yaşında

Resul Tosun mesleği ne : Gazeteci, yazar (AK parti 22. dönem milletvekili)

Resul Tosun nereli : Tokat

AK Parti Adıyaman milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu 'nun 2003 yılında gündeme giren beyanatları paralelinde, Meclis alanının Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 'na bağlı TBMM Muhafız Taburu tarafından korunmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri ne ait karargâh ve kurumların Ankara içindeki konumlarından rahatsızlık duyduğuna ilişkin açıklamaları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bağlamdaki tepkisi ile gündeme gelmiştir.