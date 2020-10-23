Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve hakkında bilgiler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve hakkında bilgiler!

23.10.2020 21:31 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:38
Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına da katılan Resul Tosun'un kim olduğu merak ediliyor. Peki Resul Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından Resul Tosun'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki Resul Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

RESUL TOSUN KİMDİR?

Resul Tosun (1956, Artova -). 22. Dönem AK Parti Tokat milletvekili. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde master yapmıştır. Mesleği gazeteci yazarlıktır. Yörünge Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve yöneticisi, Adım Holding ve Telif Hakları Ajansı kurucu üyesi, Tokat Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Birlik Vakfı Dış İlişkiler Enstitüsü kurucu üyesi, Sanatçılar Derneği üyesi, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Evli, üç çocukludur, İngilizce ve Arapça bilir.

Resul Tosun doğum tarihi : 1956

Resul Tosun kaç yaşında : 64 yaşında

Resul Tosun mesleği ne : Gazeteci, yazar (AK parti 22. dönem milletvekili)

Resul Tosun nereli : Tokat

AK Parti Adıyaman milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu 'nun 2003 yılında gündeme giren beyanatları paralelinde, Meclis alanının Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 'na bağlı TBMM Muhafız Taburu tarafından korunmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri ne ait karargâh ve kurumların Ankara içindeki konumlarından rahatsızlık duyduğuna ilişkin açıklamaları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bağlamdaki tepkisi ile gündeme gelmiştir.

İlgili Haberler

Mücahit Birinci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkında ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?
Mücahit Birinci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakkında ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?
Remziye Tosun kimdir? Remziye Tosun kaç yaşında? Remziye Tosun kariyeri nedir?
Remziye Tosun kimdir? Remziye Tosun kaç yaşında? Remziye Tosun kariyeri nedir?
Müsavat Dervişoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler
Müsavat Dervişoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Binnur Kaya Sinem Kobal Halil Sezai Caner Cindoruk
Spor Babel Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Bursa Bakan Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve hakkında bilgiler! - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 21:51:45. #1.14#
title