Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli? Resul Dindar şarkıları!
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Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli? Resul Dindar şarkıları!

Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli? Resul Dindar şarkıları!
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Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Resul Dindar Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olacak. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Resul Dindar kimdir, kaç yaşında? Resul Dindar nereli, mesleği nedir? Resul Dindar hayatı ve biyografisi nedir?

Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Resul Dindar Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olacak. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Resul Dindar kimdir, kaç yaşında? Resul Dindar nereli, mesleği nedir? Resul Dindar hayatı ve biyografisi nedir?

RESUL DİNDAR KİMDİR?

24 Ocak 1982, Hopa doğumlu Resul Dindar, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

RESUL DİNDAR ŞARKILARI

• Kendine İyi Bak (2011)

• Sorma (2016)

• Hiç (2016)

• Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)

• Öptüm (2017)

• Eyvallah (2018)

• Yangın Yeri (2018)

• Sevdam ile Beraber (2019)

• Yaşlan Benimle (2020)

• Hiç (Remix) (2020)

• Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)

• En Sonum (2020)

• Duman Aldi Dağlara (2020)

• Sırdaş (2021)

• Çift Jandarma (2021)

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Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli? Resul Dindar şarkıları! - Haberler
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