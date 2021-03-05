RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
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RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ

05.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:26
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ

AVCILAR'da polis, kontrollü normalleşme ile faaliyetlerine başlayan restoranın açılışında yapılan müzikli, palyaçolu, halaylı gösteriye, 'Sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle izin vermedi.

AVCILAR'da polis, kontrollü  normalleşme ile faaliyetlerine başlayan restoranın açılışında yapılan müzikli, palyaçolu, halaylı gösteriye, 'Sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Polisin uyarısı üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme  kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi.  İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı. Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi. Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi,  müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı  anonsla  salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini,  toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

- İstanbul

RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ
RESTORANIN HALAYLA AÇILIŞINA POLİS İZİN VERMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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