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Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttuERZURUM Erzurum'un İspir ilçesinde işyerinin bacasında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.

ERZURUM (İHA) - Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

ERZURUM Erzurum'un İspir ilçesinde işyerinin bacasında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.

İspir Yukarı Mahallede restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İşyeri sahipleri ve çevre esnafın büyük bir panik yaşadığı yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Faciadan dönülen yangında ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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