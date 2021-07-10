Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye dövdüler
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Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye dövdüler

Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye dövdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde restoranı adeta ringe çeviren şahıslar, bir kişiyi öldüresiye dövdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde restoranı adeta ringe çeviren şahıslar, bir kişiyi öldüresiye dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgayı kimsenin ayırmak için müdahale etmemesi dikkat çekti.

Olay, Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir grup, husumetlisi olduğu kişi ile sahildeki bir restoranın önünde karşılaştı. Şahıslar, öfkeli oldukları diğer şahsı tekme ve yumruklar ile dövmeye başladı. Yemek yiyen çocuk ve kadınların önünde meydana gelen kavgayı ayırmak için kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Bir anda yere yığılan şahıs vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma tarafından el konulan olayda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin 3 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye dövdüler
Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye dövdüler
Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye dövdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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