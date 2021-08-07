Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede

Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İZMİT'te, restoranda çıkan kavgada Birol Kibar'ın tabancayla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te, restoranda çıkan kavgada Birol Kibar'ın tabancayla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. 

Olay, çarşamba günü saat 00.30 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restorana gelen Birol Kibar ile Zeki Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma, Kibar ve Şahin'in yanındaki kişiler de dahil olunca silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Birol Kibar ile Zeki Şahin, tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, yanlarındaki kişiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Birol Kibar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, tedavisinin ardından Zeki Şahin ile kavgaya karıştığı belirlenen M.Ş., B.Y., F.F.B. ve Y.C.'yi gözaltına aldı. Polis olayda kullanılan silahlara el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Olay anı, restoranın güvenlik kamerasına da yansımıştı.


Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede
Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede
Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 12:42:00. #1.16#

title