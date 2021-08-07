Restorandaki cinayetin 5 şüphelisi adliyede

İZMİT'te, restoranda çıkan kavgada Birol Kibar'ın tabancayla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te, restoranda çıkan kavgada Birol Kibar'ın tabancayla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, çarşamba günü saat 00.30 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restorana gelen Birol Kibar ile Zeki Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma, Kibar ve Şahin'in yanındaki kişiler de dahil olunca silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Birol Kibar ile Zeki Şahin, tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, yanlarındaki kişiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Birol Kibar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, tedavisinin ardından Zeki Şahin ile kavgaya karıştığı belirlenen M.Ş., B.Y., F.F.B. ve Y.C.'yi gözaltına aldı. Polis olayda kullanılan silahlara el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Olay anı, restoranın güvenlik kamerasına da yansımıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz