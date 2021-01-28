Kısıtlamayı kaz ziyafeti ile ihlal eden Tanju Çolak'a 3 bin lira ceza kesildi
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Kısıtlamayı kaz ziyafeti ile ihlal eden Tanju Çolak'a 3 bin lira ceza kesildi

28.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:41

Üsküdar'da arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda kaz yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ı, emniyet affetmedi. Ekipler, Çolak ile 2 arkadaşına kişi başı 3 bin 150 lira, restorana ise 4 bin 426 lira para cezası uyguladı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce Üsküdar Çengelköy'de bulunan restorana gitmiş ve kapıda eski milli futbolcu Tanju Çolak'la karşılaşmıştı. Ekipleri karşısında gören Tanju Çolak kısa bir süre oturup çay içtiğini ve mekandan ayrılmak üzere olduğunu söylemişti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ İLE YAKAYI ELE VERDİ

O gece ceza almaktan kurtulan Çolak ve arkadaşlarının birlikte yemek yediği görüntü, dün ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Tanju Çolak'ın "2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görüldü.

YAKLAŞIK 14 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüyü izleyen Üsküdar Kaymakamlığı, konu ile ilgili emniyet güçlerine talimat vererek gerekli cezai işlemin uygulanmasını istedi. Bunun üzerine emniyet ekipleri Tanju Çolak ve 2 arkadaşına kişi başı 3 bin 150 lira, restorana ise 4 bin 426 lira para cezası uyguladı.

Kısıtlamayı kaz ziyafeti ile ihlal eden Tanju Çolak'a 3 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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