Ressamın ilk kitabı çıktı
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Ressamın ilk kitabı çıktı

30.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:55
Ressamın ilk kitabı çıktı

Adıyamanlı ressam Mehmet Umut Uzun, ilk kitabı olan Mekansızlar isimli ilk kitabını çıkardı.

Adıyamanlı ressam Mehmet Umut Uzun, ilk kitabı olan Mekansızlar isimli ilk kitabını çıkardı.

Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan ve usta öğreticilik yapan Ressam Mehmet Umut Uzun, bir taraftan birbirinden güzel resimler çizerken, diğer taraftan Hz. Süleyman'ı anlatan 'Mekansızlar' isimli kitabını yazdı.

Evindeki kurduğu atölyede bir taraftan resmini çizen Yazar Mehmet Umut Uzun, kalan vakitlerinde ise kitap yazdı.

Manevi değerlere ve metafizik konulara önem verdiği için böyle bir kitap yazmak istediğini dile getiren Ressam-Yazar Mehmet Umut Uzun, "Kimi zaman o ambiyansı yaşamak için tarihi yerlerde ve eski mimari mekanlarda doğa ile baş başa kalıp yalnızlığa çekilerek de yazdığım zamanlar çok olmuştur. Yanımda yağlı boya tablo yapmak için malzemeler de vardı. Hem o akış ( ilham ) geldikçe kitabımı yazıyordum. Aklımda imgelenen hayalleri, bir yandan da yağlı boya tabloya döküyordum. Tarihi ve metafizik konulara ilgim vardı. Fantastik dünya, insanların ilgisini ve sevgisini kazandırmıştır. Nitekim benim de öyle oldu. Bu konularla ilgili bir roman yazmak istiyorum, deyince yakın çevremin de manevi desteğini aldım ve iki yıllık bir süreç, kitabımı tamamlamamı ve yayınlamamı sağladı. Tüm büyük şahsiyetlere sevgim, saygım sonsuzdur. Ayrıca Hz. Süleyman'a karşı sevgim ve büyük bir hayranlığım var. Hayatını okuduğum ve kendimce araştırdığım sürede, bu hayranlık daha da arttı diyebilirim. Sanki manen (ruhen) o alemde yaşadım diyebilirim. Kitabı etkileyici kılan, o eski zamanın ihtişamı ve manevi yönleriydi ve bunu romanlaştırmak istedim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Ressamın ilk kitabı çıktı
Ressamın ilk kitabı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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