Ressam Turgay Sarıkaya'dan pandemiye sanatsal bakış
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Ressam Turgay Sarıkaya'dan pandemiye sanatsal bakış

12.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:29
Ressam Turgay Sarıkaya'dan pandemiye sanatsal bakış

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Covid -19 Pandemi sürecini sanatsal bir bakış açısıyla tuvale yansıtan Ressam Turgay Sarıkaya'nın "Penceresiz Evler" isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Covid -19 Pandemi sürecini sanatsal bir bakış açısıyla tuvale yansıtan Ressam Turgay Sarıkaya'nın "Penceresiz Evler" isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide; dünyanın gündeminden düşmeyen kapanmayı, korunmayı, yasakları ve izole olmayı tematik bir dille anlatan, Ressam Turgay Sarıkaya'nın pandemi güncelerinden oluşan eserler yer alıyor.

TURGAY SARIKAYA: BUGÜNLERİ YARINLARA NOT DÜŞTÜM

Zorunlu izole olma durumunu bir günce gibi üretime dönüştüren Turgay Sarıkaya, "Herkes için zor olan bu süreç elbette sanatçılar içinde maddi ve manevi açıdan oldukça zordu. Fakat yine de üretimlerimizi devam ettirmek zorundaydık. Dış dünya ile temasın ve iletişimin kesildiği bu dönemi 'evlerin penceresizleşmesi' temasıyla kurguladım ve bu boyama serisi ortaya çıktı. Bu seri çalışmam, yarın tarih olacak, bugünümüze dair notlarımdır" diye konuştu.

1 MART'A KADAR İZLENEBİLİR

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda 1 Mart'a dek   izlenebilecek olan sergi, bir sanatçının gözlemleri ile yaşadığımız bu salgın sürecine dair izlenimleri görsel olarak izleyicilerine sunuyor.


Ressam Turgay Sarıkaya'dan pandemiye sanatsal bakış
Ressam Turgay Sarıkaya'dan pandemiye sanatsal bakış
Ressam Turgay Sarıkaya'dan pandemiye sanatsal bakış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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