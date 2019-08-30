Ressam Demirci, kadın çizimleriyle dikkatleri üzerine topluyor

30.08.2019 14:54

2018 yılında dünya çapında sanatçıları bir araya getiren Art Show Sanat Fuarı'nda yer alan Türk Ressam Sinem Demirci, annesi intihar eden bir kız çocuğundan esinlenerek yaptığı portreyle sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Çalışmalarında hep farklı bir duygu aradığı söyleyen Demirci, resimleriyle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Eksikliği mükemmeliyetin bir parçası olarak gören Sinem Demirci, kendisinden bir parça bıraktığı kadın temalı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

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Sinem Demirci

Dişilerin doğadaki en güçlü ve derin duyguları taşıdığına inanan genç ressam, sosyal medyadan çalışmalarını yayımlayıp daha çok insana temas etmeyi hedefliyor.

Demirci'nin bazı eserleri;