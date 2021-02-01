Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? Diyanet fetvaları!
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Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? Diyanet fetvaları!

01.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:34
Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır?

Dini konularda araştırma yapanlarResmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaResmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? konusunda fetva yayınladı. Peki,Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? İşte, detaylar

RESMİ NİKÂH KIYDIRAN KİMSE AYRICA DİNÎ NİKÂH KIYDIRMALI MIDIR?

İslam'a göre nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dinî açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin (veya vekillerinin) şahitler huzurunda "seni nikâhladım, seninle nikâhlandım, seni eş olarak kabul ettim, seninle evlendim." gibi yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle, birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden (îcap ve kabul) ibarettir (İbn Nüceym, el-Bahr, III, 82-83). Bu nikâh akdinin gizli değil, evlenecek olanların kendi aileleri ve yakın çevrelerinin bilgisi dâhilinde icra edilmesi gerekir. Bütün şartların yerine getirilmesi neticesinde icra edilen bu şekildeki bir resmi nikâh, dinen de muteberdir. Nikâh dairelerinde kıyılan resmi nikâhlarda nikâh memurunun "evlenmeyi kabul ediyor musun?" şeklindeki sözün tarafların "evet" veya "kabul ediyorum" şeklinde verdikleri cevaplar bu akdin dinen geçersiz olmasını gerektirmez. Çünkü yapılan nikâh akdinin kesin olduğu hem resmi tescille hem de ortam karinesi ile sabittir.

Evlenecek kişiler resmi nikâhtan sonra, isterlerse evlerinde veya münasip bir yerde istedikleri kişilere Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okutup dua ettirip nikâh kıydırabilirler. Kurulan yuvanın mutluluklar getirmesi, salih ve sağlıklı nesillere vesile olması için dua edilmesi elbette iyidir. Bu aynı zamanda örfümüze de uygundur. Ancak günümüzde resmi nikâh olmadan dinî nikâh yapılması kadının ve çocukların haklarının korunması açısından uygun değildir. Nitekim Osmanlı Aile Hukuku kararnamesinde de şehrin kadısına kayıt yaptırılması şart koşulmuş ve nikâhın tescili üzerinde ısrarla durulmuştur.

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