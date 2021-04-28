Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Nisan Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Nisan Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Nisan Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

28 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 28 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 28 Nisan Çarşamba 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 28 NİSAN 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1283 ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 Tarihli Açıklamasının Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 25 Mart 2021 Tarihinde İmzalanan Ekli 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3912)

ATAMA KARARI

–– Sağlık Bakanlığında Açık Bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Selami KILIÇ'ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/208)

YÖNETMELİK

–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1781/AB) (SGM: 2021/16)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2020/15, K: 2020/78 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2018/13901 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/26844 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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