Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü

Nijerya'nın Edo eyaletinde Emmanuel Asemota isimli adam, karısını vahşi şekilde öldürdü. Komşuların iddiasına göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, bu sefer de cinsel ilişki kavgası yaşadı. Ugieki isimli kadın, kocasının cinsel ilişki teklifini kabul etmedi. Bunu duyan adam çılgına döndü.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kocasının kendisine şiddet uygulamasının ardından odaya kaçan Ugieki kapıyı kilitledi ancak bu da yeterli olmadı. Baltayla odanın kapısını kıran adam, pencereden kaçmak üzere olan kadını yakalayarak kafasını defalarca duvara vurdu.

KOMŞULAR KORKUDAN MÜDAHALE EDEMEDİ

Bu sırada çığlık seslerini duyan komşular, korkudan müdahale edemedi. Emmanuel Asemota isimli adam, karısını feci şekilde dövdükten sonra evden ayrıldı. Seslerin kesilmesinin ardından eve giren komşuları, kadını kanlar içerisinde buldu.

İKİ HASTANE KABUL ETMEDİ

Kadının kardeşi Victoria Omoruyi'nin iddiasına göre, talihsiz kadını iki hastane de kabul etmedi. Başka bir hastanede tedavi gördükten sonra Benin Üniversite hastanesinde sevk edilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının kardeşi Victoria Omoruyi, eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

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