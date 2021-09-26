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Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü

Nijerya'da resmen bir vahşet yaşandı. Karısına sürekli şiddet uygulayan adam, cinsel ilişki teklifi reddedilince çılgına döndü. Talihsiz kadını saklandığı odanın kapısını baltayla kıran adam, karısının kafasını defalarca duvara vurdu. Kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Edo eyaletinde Emmanuel Asemota isimli adam, karısını vahşi şekilde öldürdü. Komşuların iddiasına göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan ikili, bu sefer de cinsel ilişki kavgası yaşadı. Ugieki isimli kadın, kocasının cinsel ilişki teklifini kabul etmedi. Bunu duyan adam çılgına döndü.

Kocasının kendisine şiddet uygulamasının ardından odaya kaçan Ugieki kapıyı kilitledi ancak bu da yeterli olmadı. Baltayla odanın kapısını kıran adam, pencereden kaçmak üzere olan kadını yakalayarak kafasını defalarca duvara vurdu.

Bu sırada çığlık seslerini duyan komşular, korkudan müdahale edemedi. Emmanuel Asemota isimli adam, karısını feci şekilde dövdükten sonra evden ayrıldı. Seslerin kesilmesinin ardından eve giren komşuları, kadını kanlar içerisinde buldu.

Kadının kardeşi Victoria Omoruyi'nin iddiasına göre, talihsiz kadını iki hastane de kabul etmedi. Başka bir hastanede tedavi gördükten sonra Benin Üniversite hastanesinde sevk edilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının kardeşi Victoria Omoruyi, eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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