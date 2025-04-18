RESİMLİ CUMA MESAJLARI | En anlamlı, ayetli, dualı, resimli cuma mesajları!
Resimli Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerine güzel dilekler göndermek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sosyal medyada veya WhatsApp gruplarında paylaşmak için en anlamlı "resimli Cuma mesajları" araştırılıyor. Peki, en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajları hangileri?
Mübarek Cuma günü, duaların ve iyi dileklerin paylaşıldığı özel bir zaman dilimidir. Bu anlamlı günde sevdiklerinize duygularınızı ifade etmek için "resimli Cuma mesajları" tercih ediliyor. En çok paylaşılan ve en çok sevilen "resimli Cuma mesajları" ile siz de dostlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza bu mübarek günün bereketini ve huzurunu ulaştırabilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
AYETLİ CUMA MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Rabbim iyilikte ve güzellikte bizleri daim kılsın. "Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153)
Sabırla dua edenlerin Cuması mübarek olsun. Allah gönlünüze ferahlık, hayatınıza huzur versin. "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir." (Enam Suresi, 162)
Bu mübarek Cuma gününde ibadetlerimiz kabul olsun. Hayırlı Cumalar!