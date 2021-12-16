RESİMLE HAYATA TUTUNAN SMA'LI GÜLÇİN'DEN İLK SERGİ

SMA Tip 2 hastası Gülçin Sipahi (24), azmiyle engelleri aşıp, resim sanatıyla yaşama tutundu. Sipahi, yeni yılda ilk kişisel sergisini açacak.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir sitede ailesi ile birlikte yaşayan Gülçin Sipahi, 1.5 yaşındayken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası oldu. İhtiyaçlarını akülü sandalye üzerinde gideren Sipahi, hiçbir zaman hayata küsmedi. Küçük yaşlarda resim sanatına ilgi duyan Gülçin Sipahi, karakalemle deneme çizimleriyle de yeteneğini ortaya çıkardı. Bir sanat merkezinde resim eğitim alan Sipahi, evinin bir odasını sanat atölyesine dönüştürdü, kendisine özgü teknikler geliştirdi.

RESİMDE PROFESFONELLEŞTİ

Yaşama tuval, boya ve fırçası ile sımsıkı sarılan Gülçin Sipahi, resimlerini profesyonelce çalışmaya başladı. Sosyal medyada oluşturduğu sayfasında da eserlerini tanıtıp yeteneği sayesinde resim satışı ve sipariş çalışmalarından para kazanmaya da başlayan Sipahi'ye Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) sahip çıktı.

GÜSAD ÜYELERİ ZİYARET ETTİ

GÜSAD Başkanı Ertuğrul Hepgüzel, yönetim kurulu üyesi Ahmet Korkmaz, Sevil Duru, eğitimci Veli Savaş, engelleri sanatla aşmayı başaran Gülçin Sipahi'yi evinde ziyaret etti, tuval ve resim malzemeleri hediye etti. Gülçin Sipahi'nin resim çalışmalarını hayranlıkla inceleyen GÜSAD Başkanı Ertuğrul Hepgüzel, Gözlerimize inanamadık, Sipahi'nin önünde hiçbir engel kalmamış. Sevindik, heyecanlandık, gurur duyduk. Derneğimize de onur üyesi olacak. Gülçin'in her zaman yanında yer alıp, desteğimizi sürdüreceğiz. İlk kişisel sergisini GÜSAD olarak üstlenip 2022 yılının ilk aylarında açacağız, eserlerini sanatseverlerle buluşturacağız dedi.

EĞİTİMCİDEN DE DESTEK

Bir eğitim kurumunda yönetici olan Veli Savaş'ta, Gülçin Sipahi'nin eserleri karşısında duygulandığını belirterek, Gülçin, resim sanatına aşkla sarılmış, kendisini sanata adamış, azmiyle engelleri aşmış. Bir eğitimci olarak her zaman kızımıza kişisel ve de kurum olarak destek vereceğiz diye konuştu.

AİLESİ GURUR DUYUYOR

İyi bir ressam olmayı hedefleyen Gülçin Sipahi'nin site görevlisi olarak çalışan babası Mehmet Ali Sipahi, Anne-baba olarak canımızdan çok sevdiğimiz biricik kızımızın başarısı bizi gururlandırdı. Gülçin, yaşadığımız semtin tek ressamı oldu. Güneşli havalarda resim çalışmalarını bahçemizde sürdürüyor. Tablolarını etrafa yayıyoruz, bahçemiz açık hava sanat galerisine dönüşüyor. Dışarıdan insanlar görüyor, gelip Gülçin ile tanışıyor, çalışmalarını yakından izliyor, sohbet ediyor. Hepimiz çok mutluyuz diyerek duygularını dile getirdi.

DOĞA RESİMLERİ YAPIYOR

Sanatçıların ziyareti karşısında heyecanlanan ve mutlu olan Gülçin Sipahi, Sanatçı dostlarımızı yanımda görmek çalışma heyecanımı, şevkimi bir kat daha artırdı dedi, teşekkür etti. Gülçin Sipahi, resim sanatına nasıl başladığını ise şöyle anlattı;

Elim şükür kalem ve fırça tutuyor. Çocukluk yıllarımda resme karşı ilgim vardı. Karakalem ile çizimler yapıyordum. Ailem yeteneğimi fark etti, bana destek oldu. 6 yıl önce de daha profesyonelce resim yapabilmem için kurslara gittim. Fırça ve boya paletini alıp tuval karşısında deneme resimler yapmaya başladım. Her geçen gün kendimi geliştirdim, bugünkü noktaya geldim. Resim yapmak bana huzur veriyor. Doğayı çok seviyorum. Özgürlük olarak hayal ettiğim doğayı, içine sevgimi katarak tuvallerime yansıtıyorum.