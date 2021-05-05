Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi

Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hediyelerini evlerinde teslim etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hediyelerini evlerinde teslim etti.

Fatsa Belediyesi'nin '23 Nisan Coşkusunu Resme Sığdır' temalı ödüllü ikinci resim yarışmasına toplamda 283 öğrenci katılım sağladı. Resim yarışmasında ilkokul ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencileri evinde ziyaret ederek, hediyelerini takdim eden Başkan Etem Kibar, onlarla heyecanlarını da paylaştı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Kibar, yarışmaya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Öğrenciler de resimlerde anlatmak istediklerini dile getirdiler.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, pandemi sürecinin zor şartlarıyla mücadele eden çocukların iç dünyalarındaki duygulara kulak vermek için böyle bir yarışma düzenlediklerini belirterek, "Korona virüs sebebiyle birbirimizle kucaklaşamasak bile, bu tip organizasyonlar sayesinde gönüllerimizin birleştiği, duygularımızı paylaştığımız bir atmosferi yakalayabilmeyi amaçladık. Çocuklarımızın her birisinin emek, gayret ve çaba ile çizdikleri resimler, benim gönlümde galip ve şampiyon. Her bir çocuğumuzun resmi bizim için değerli ve kıymetli. Yarışmamıza tecrübe ve birikimleriyle ile katkı sunan seçici kurulumuzun her bir üyesine ayrı ayrı teşekkür ediyor; yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın onlar için hız kesmeden devam edecek bu tür etkinliklerimizi takip ederek katılmalarını bekliyorum" dedi. - ORDU

Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi
Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Cansu Dere Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:00:36. #1.15#

title