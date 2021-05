Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hediyelerini evlerinde teslim etti.

Fatsa Belediyesi'nin '23 Nisan Coşkusunu Resme Sığdır' temalı ödüllü ikinci resim yarışmasına toplamda 283 öğrenci katılım sağladı. Resim yarışmasında ilkokul ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencileri evinde ziyaret ederek, hediyelerini takdim eden Başkan Etem Kibar, onlarla heyecanlarını da paylaştı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Kibar, yarışmaya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Öğrenciler de resimlerde anlatmak istediklerini dile getirdiler.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, pandemi sürecinin zor şartlarıyla mücadele eden çocukların iç dünyalarındaki duygulara kulak vermek için böyle bir yarışma düzenlediklerini belirterek, "Korona virüs sebebiyle birbirimizle kucaklaşamasak bile, bu tip organizasyonlar sayesinde gönüllerimizin birleştiği, duygularımızı paylaştığımız bir atmosferi yakalayabilmeyi amaçladık. Çocuklarımızın her birisinin emek, gayret ve çaba ile çizdikleri resimler, benim gönlümde galip ve şampiyon. Her bir çocuğumuzun resmi bizim için değerli ve kıymetli. Yarışmamıza tecrübe ve birikimleriyle ile katkı sunan seçici kurulumuzun her bir üyesine ayrı ayrı teşekkür ediyor; yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın onlar için hız kesmeden devam edecek bu tür etkinliklerimizi takip ederek katılmalarını bekliyorum" dedi. - ORDU

