Resident Evil Village sistem gereksinimleri belli oldu
Capcom tarafından beklenen bilgilendirme geldi.
2021'in merakla beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village için geçtiğimiz aylarda yarım saatlik bir demo yayınlanmıştı. Ardından oyunun ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. Oyunun çıkmasına iki aydan az bir süre kalmışken Resident Evil Village sistem gereksinimleri de açıklandı.
Resident Evil Village sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200
Hafıza: 8GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Raedon RX 560
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7 8700 veya AMD Ryzen 5 3600
Hafıza: 16 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700
Capcom ayrıca oyunun geliştirilmesi aşamasında sistem gereksinimlerinin değişiklik gösterebileceğini belirtti. Resident Evil Village 7 Mayıs 2021 tarihinde oyuncularla buluşacak.
Kaynak: Playerbros