Resident Evil Village sistem gereksinimleri belli oldu

2021'in merakla beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village için geçtiğimiz aylarda yarım saatlik bir demo yayınlanmıştı. Ardından oyunun ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. Oyunun çıkmasına iki aydan az bir süre kalmışken Resident Evil Village sistem gereksinimleri de açıklandı.

Resident Evil Village sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200

Hafıza: 8GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Raedon RX 560

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Hafıza: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700

Capcom ayrıca oyunun geliştirilmesi aşamasında sistem gereksinimlerinin değişiklik gösterebileceğini belirtti. Resident Evil Village 7 Mayıs 2021 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Kaynak: Playerbros