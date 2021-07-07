Resident Evil Village sistem gereksinimleri 2021! Resident Evil Village kaç GB?
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Resident Evil Village sistem gereksinimleri 2021! Resident Evil Village kaç GB?

Resident Evil Village sistem gereksinimleri 2021! Resident Evil Village kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan hayatta kalma-korku oyunu Resident Evil Village milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Resident Evil Village sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Resident Evil Village sistem gereksinimleri nelerdir?Resident Evil Village kaç GB? Detaylar haberimizde...

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil Village hayatta kalma-korku video oyunudur. RE7'nin ana karakteri Ethan Winters'ın başrolde olduğu RE Village, önceki serilere göre oyunculara daha geniş bir oyun alanı ve oyun dinamikleri sunuyor.

Oyunseverlerin en beğendiği korku oyunları arasında yer alan Resident Evil 7: Biohazard'ın devam oyunu Resident Evil Village sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Resident Evil Village oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Resident Evil Village PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Resident Evil Village kaç GB? Sizler için derledik...

RESIDENT EVIL VILLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel Core i5-7500/ AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: RAM – 8GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM/ AMD Radeon RX 560 4GB VRAM
  • DirectX: Versiyon 12

Not: 1080p 60FPS oynanış "Performance" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel Core i7 8700/ AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: RAM – 16GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070/ AMD Radeon RX 5700· Ray Tracing için – 4K/45 FPS: NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6700 XT/ AMD Radeon RX 6800· 4K/60 FPS: NVIDIA GeForce RTX 3070/ AMD Radeon RX 6900 XT
  • DirectX: Versiyon 12

Not: 1080p 60FPS oynanış "Focus on Screen Quality" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir. "Ray Tracing" grafik ayarında oynanış 4K/45 FPS ve 4K/60 FPS civarındadır. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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