Resident Evil Village satışları üç milyonu aştı! 4 günde milyonlarca satılan oyun Playstation'da da rekora imza attı

Capcom tarafından yayınlanan gelişmiş grafiklere ve üstün çözünürlüklere sahip Resident Evil serisinin sekizinci ve son oyunu Resident Evil Village'ın satış miktarlarının toplamı üç milyon adeti aştı. Resident Evil Village sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar!

Gelişmiş grafiklere ve üstün çözünürlüklere sahip, Resident Evil serisinin sekizinci büyük devam oyunu olan Resident Evil Village PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Stadia için 7 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştirmişti.

Capcom, Resident Evil Village'ın dünya genelindeki kutulu sürümlerin dağıtım miktarı ile dijital sürümlerin satışları toplamının üç milyon adeti aştığını duyurdu.

Resident Evil serisinin bir çok önceki sevilen oyunu Resident Evil 7: biohazard aynı sürede 2.5 milyon satmıştı. Şu an ise bu satış miktarı 8.5 milyon.

Belirtilen rapora göre, Resident Evil serisindeki tüm oyunların toplam satış miktarı 100 milyonun üzerinde.

RESIDENT EVIL VILLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 4GB VRAM veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Önerilen Sistem Gereksinimleri: