Resident Evil Village demo erişim tarihleri açıklandı! Konsol çözünürlüğü ve FPS değerleri paylaşıldı!

Dün gece Capcom tarafından geçerleştirilen sunumda Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil Village'ın demo erişim tarihleri ve konsol çözünürlük-fps değerleri paylaşıldı. Detaylar haberimizde!

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı oyun serisi Resident Evil Village'ın bu sabah saatlerinde yapılan sunumunda yeni detaylar paylaşıldı.Etkinlik sırasında Resident Evil Village'ın demosunun tarihleri ve platformları açıklandı.

Sunumda duyurulan habere göre Resident Evil Village demosu PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahipleri için oyunun ilk 60 dakikası demo olarak erişime açılacak. Konsol kullanıcıları oyuna 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasında erişim sağlayabilecek. Ayrıca oyun şu anda ön yüklemeye alınabiliyor.

Diğer platformlar için verilen erişim tarihleri ise şu şekilde;

Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC (Steam, Stadia) için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak.

RESIDENT EVIL VILLAGE KONSOLLARDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜK VE FPS DEĞERLERİ

Yapılan sunum sırasında Resident Evil Village'in konsollarda sahip olacağı çözünürlük ve FPS değerleri paylaşıldı. Verilere göre oyun şu çözünürlük ve kare hızları ile çalışacak;