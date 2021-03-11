Resident Evil Village boyutu açıklandı!
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Resident Evil Village boyutu açıklandı!

11.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:35
Resident Evil Village boyutu açıklandı!

Resident Evil serisinde son oyun olan Village çıkış tarihi açıklanmasının üzerine geri sayıma başlandı, oyunun boyutu hakkında yeni detaylar geldi.

Resident Evil serisinde son oyun olan Village çıkış tarihi açıklanmasının üzerine geri sayıma başlandı…

Vampir temalı bir oyun olan Resident Evil Village oyununun dosya boyutu oyuncular tarafından büyük merak uyandırıyor. Bizlerde bunu yabancı kaynaklardan araştırdık ve tahmini olarak 50 GB içeren bir boyut ile çıkacağını saptadık.

Resident Evil Village Dosya boyutu Küçültülebilir

Resident Evil Village oyunu Microsoft Store'da yakın zaman önce listelenmişti. Oyunun profilinin düzenlenmesi üzerine Xbox platformları için dosya boyutu görüntülenebilir hale geldi. Xbox platformlarında yer alan bilgiye göre oyun 50 GB'lık bir boyut ile çıkacak fakat çıkış tarihine kadar ekleme ve çıkarmalar yapılabilir.

Call of Duty serilerine kıyas ile oyun çok büyük bir dosya boyutuna sahip değil. Oyun daha önce yapılan tahminlere benzer ölçüde bir dosya boyutu ile çıkacak. Aynı zamanda sadece oyun serisinden Village indirmek isterseniz 50 GB'lık boyut daha da küçülecektir.

Oyunun çok oyunculu modunu oynamak istiyorsanız 35 GB'lık bir alan gerekiyor. Daha düşük alanlara ihtiyacınız var ise oyunun indirilme kısmında sadece online yönü ile indirme gibi seçenekler mevcut olacak.

Kaynak: Playerbros

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