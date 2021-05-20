Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi 8 Temmuz'da izleyiciler ile buluşacak

Capcom ve Netflix, Resident Evil: Infinite Darkness CGI animasyon dizisinin 8 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacağını izleyiciler ile paylaştı.

Oyunseverlerin ve izleyicilerin heyecanla beklediği Resident Evil: Infinite Darkness CGI animasyon dizisi Temmuz ayının ilk haftalarında seyircileri ile buluşacak.

RESIDENT EVIL: INFINITE CGI ANİMASYON DİZİSİ HAKKINDA

2006'da, Resident Evil 4'teki olaylardan birkaç yıl sonrasında geçecek. Beyaz Saray'daki gizli bilgilerin ihlalinin soruşturulmasında görevlendirilenler arasında Leon S. Kennedy de bulunur ve ışıklar söndüğünde Leon ile SWAT ekibi zombi sürüsünü alt etmek zorunda kalacaktır.

TerraSave personeli Claire Redfield ise mültecilere destek sağlamak için ziyaret ettiği ülkede genç bir çocuğun çizdiği ve viral enfeksiyon gibi görünen gizemli bir resimle karşılaşır ve bunu araştırmaya koyulur. Claire, sosyal yardım tesisi yapılmasını talep etmek adına sonraki gün Beyaz Saray'ı ziyaret eder ve burada Leon ile karşılaşır. Leon, çocuğun çizgidi bu görsel ile zombi salgını arasında bir bağlantı olduğunu düşünür fakat Claire'a aksini söyler. Bu sırada salgın ülkeyi sarsan olaylara yol açmaya başlamıştır.