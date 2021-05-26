Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? Resident Evil: Welcome to Raccoon City çıkış tarihi
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Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? Resident Evil: Welcome to Raccoon City çıkış tarihi

Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? Resident Evil: Welcome to Raccoon City çıkış tarihi
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resident Evil Village yayınlandıktan sonra büyük beğeni toplayan hikaye ile Resident Evil 7 ve Resident Evil 9'un da bağlantılı olacağı ifade edildi. Peki, Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? Resident Evil: Welcome to Raccoon City çıkış tarihi belli oldu mu? Resident Evil 9 konusu nedir, karakter belli mi?

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Johannes Roberts tarafından yazılıp yönetilen yeni bir hayatta kalma korku filmi. Capcom'un birinci ve ikinci oyunlarına dayanarak, aynı adlı video oyun serisine dayanan Resident Evil film serisinin yeniden başlatılması görevi görüyor. Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? Resident Evil: Welcome to Raccoon City çıkış tarihi belli oldu mu?

RESIDENT EVIL 9 HİKAYESİ

Resident Evil Village, RE9'da neler bekleyeceğimiz konusunda bize iyi bir fikir veriyor. Oyun , Ethan Winters'ın Mother Miranda'yı yok etmek için kendini havaya uçurmasıyla sona erer. Bir bitiş başlık kartı "babanın hikayesinin" bittiğini belirtiyor, bu yüzden bir devam filminde kahraman olmayacak gibi görünüyor.

Bunun yerine, kızı Rose olarak oynayacağız gibi görünüyor. Village, artık yetişkin bir Rose'un Chris Redfield için bir tür iş yaptığı bir zaman atlamasıyla sona erer. Ayrıca süper güçlere sahip gibi görünüyor. Tüm işaretler, Rose'un oynadığı ve bir tür doğaüstü oynanış getiren bir sonraki oyuna işaret ediyor.

RESIDENT EVIL: WELCOME TO THE RACCOON CITY ÇIKIŞ TARİHİ

Spekülasyonlar arasıdna, proje hakkında bazı önemli sızıntılar oldu. Ünlü RE sızıntıları sahibi Dusk Golem, Nisan 2020'de Resident Evil 9'un 7 ve Village ile yakından bağlantılı olduğunu ve üçünün de üçleme olarak hizmet verdiğini söyleyen bir açıklama yaptı. Artık hepimiz Village oynadığımıza göre bu her zamankinden daha net görünüyor.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City , 24 Kasım 2021'de Sony Pictures tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülecek.

RESIDENT EVIL 9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sony Pictures Releasing tarafından 24 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek. Orijinal çıkış tarihleri olan 93 Eylül 2021'den ertelendi.

Capcom, Resident Evil 9'un geliştirilip geliştirilmediğini henüz resmi olarak söylemedi ancak burada birçok bağlam ipucu var. Bu konuyu daha sonra daha derinlemesine inceleyeceğiz, ancak Resident Evil Village , açıkça doğrudan bir devam filmi kuran doğrudan bir teaser ile bitiyor. Oyunun başarısındaki faktör ve bir takip en kesin olanı kartlardadır.

Resident Evil 9 ne zaman çıkacak? Resident Evil: Welcome to Raccoon City çıkış tarihi

LADY DIMITRESCU RESİDENT EVİL 9'DA OLACAK MI?

Pekala, buradaki en büyük soruyu yanıtlamamız gerekiyor: Lady Dimitrescu, Resident Evil Village'ın pazarlama kampanyasının çıkış yapan yıldızıydı. Boss olacak gibi görünüyordu, ama hikayesi birkaç saat içinde sona eriyor. Ne kadar popüler olduğunu düşünürsek, devam filmi için geri dönme şansı var mı?

Resident Evil Village yöneticisi Morimasa Sato, Digital Trends'e ekibin karakterle ilgili hayranların geri bildirimlerini dinlediğini ve dönüşü göz ardı etmediğini söyledi.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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