Resident Evil 3 (2020) için Yeni İçerikler Gelecek Mi? Oyuncular olarak Resident Evil 3 (2020) için yeni içerikler yayınlanacak mı merak ediyoruz. Capcom, son yapılan röportajda bu konuya bir açıklık getirdi.

Oyuncular olarak Resident Evil 3 (2020) için yeni içerikler yayınlanacak mı merak ediyoruz. Capcom, son yapılan röportajda bu konuya bir açıklık getirdi.

Hatırlayacağınız üzere Resident Evil 2 (2019) satışa sunulduktan sonra, içerik anlamında az da olsa destek görmüştü. Güncelleme ile oyuna eklenen The Ghost Survivors modunda, silah dükkanı sahibi Robert Kendo, belediye başkanının kızı Katherine Warren, Ghost kod adlı U.S.S. askeri ve oyunun daha başında ölen Şerif Daniel Cortini rollerine bürünmüş ve alternatif olarak düşünülen hikayelerine ortak olmuştuk.

Hal böyle olunca, Resident Evil 3 (2020) için de buna benzer bir içeriğin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Çünkü hikayesine alternatif sunulabilecek karakterler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, oyunun başlarında karşılaştığımız Dario Rosso. Bu karakter kendisini bir konteynere kapatıyor ve bir daha haber almak mümkün olmuyordu.

Resident Evil 3 (2020) için Yeni İçerikler Planlanıyor Mu?

Siliconera tarafından Resident Evil 3 (2020) Üreticisi Peter Fabiano ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, bu indirilebilir içerik konusuna değinildi. Fabiano tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, oyun açık kapı bırakılmayacak şekilde tamamlanmış. Bu da demek oluyor ki, Capcom planlarını değiştirmediği sürece herhangi bir ek içerik göremeyeceğiz.

Diğer yandan, Resident Evil: Resistance için aynı şey geçerli değil. Zaten Twitter üzerinden yapılan paylaşım ile içerik yol haritası gösterilmişti. Yıl boyunca yayınlanacak olan yeni içerikler ile çok oyunculu moda yeni haritalar, yeni afetzedeler ve yeni Mastermind karakterler eklenmeye devam edilecek.