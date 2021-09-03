Resident Evil 2 ve 3 Remake'e VR modu geliyor
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Resident Evil 2 ve 3 Remake'e VR modu geliyor

Resident Evil 2 ve 3 Remake'e VR modu geliyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Bir modder, Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 Remake'in dünyasını sanal gerçekliğe taşıyacak mod üzerinde çalıştıkları belirlendi.

Resident Evil serisi izleyicilerini korkuttuğu uzun bir geçmişe sahiptir. Bir Resident Evil hayranı Resident Evil 2 Remake ve 3 Remake, 1990'lardaki bu oyunların dehşetini yeniden canlandırarak, sanal gerçeklikle oynama şansını yakalamamızı sağlıyor.

Resident Evil 7, PSVR ile sanal gerçekliğe sunuldmuştu. Bu nedenle Resident Evil serisi sanal gerçekliğe yabancı değil. Ancak, Resident Evil Village'de ise VR bulunmuyor ve aynı şey Remake'ler için de geçerli. Bu durumdan hoşlanmayan Resident Evil modder hayranları Remake'ler için sanal gerçeklik modu yapacağını açıkladı.

Karakter, ellerini ayrı ayrı kontrol edebilecek, el fenerlerini sol elleriyle tutmalarına ve yönlendirmelerine, tabancayı sağ elleriyle kullanmalarına izin verilecek.

RESIDENT EVIL REMAKE VR TANITIM VİDEOSU

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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