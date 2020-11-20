Rennes-Bordeaux maçı ne zaman saat kaçta? Rennes-Bordeaux hangi kanalda? Rennes-Bordeaux şifresiz canlı izle!
20.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:52
Fransa Ligue 1 maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Rennes-Bordeaux maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Rennes-Bordeaux maçı hangi kanalda? Rennes-Bordeaux şifresiz canlı izlenecek mi? Rennes-Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Rennes-Bordeaux ile karşı karşıya gelecek. Peki, Rennes-Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes-Bordeaux maçı hangi kanalda, hakemi kim? Rennes-Bordeaux şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
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RENNES-BORDEAUX MAÇI HANGİ GÜN?
Rennes-Bordeaux Maçı 20 Kasım Cuma günü oynanacak.
RENNES-BORDEAUX MAÇI SAAT KAÇTA?
Rennes-Bordeaux Maçı 21:00'de başlayacak.
RENNES-BORDEAUX MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Rennes ile Bordeaux arasındaki Fransa Ligue 1Maçı Roazhon Park, Rennes 'da oynanacak.