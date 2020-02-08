"Renklerde Kaybolan Hayat" filmi galası 10 Şubat'ta Beşiktaş MKM'de

08.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:22

Yönetmen Metin Güngör'ün ünlü bohem ressam Fikret Mualla üzerine yaptığı ve çekimi ve bitirilmesi yıllara yayılan "Renklerde Kaybolan Hayat" filminin galası, Beşiktaş Belediyesi desteğiyle 10 Şubat Pazartesi akşamı Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenecek.

Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş, yönetmen Metin Güngör'ün ünlü bohem ressam Fikret Mualla üzerine yaptığı 'Renklerde Kaybolan Hayat' filminin galasına 10 Şubat Pazartesi akşamı MKM'de ev sahipliği yapacak. Birçok ünlü sanatçı ve oyuncunun katılacağı geceye ev sahibi olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılım gösterecek.

METİN GÜNGÖR: BU FİLM YILLAR SÜREN ARAŞTIRMALARIMA DAYANIYOR

21 Şubat'ta vizyona girecek film öncesi yönetmen Metin Güngör, "Renklerde Kaybolan Hayat' filmi, "Türkiye'nin dünya çapında üne sahip sanatçılarından biri olan ressam büyük usta Fikret Mualla'nın hayatının ele alınarak, sanatçımızın yaşam hikayesini, ülkesinden uzakta çektiği zorlukları, vatanına duyduğu sevgi ve özlemi Türk halkına ve dünyaya hak ettiği şeklide yansıtılmasını amaçlayan bir sinema filmi çektim. Bir dönem filmi olan "Renklerde Kaybolan Hayat", Türk ressamı Fikret Mualla Saygı'nın hayatını yakın arkadaşı, ünlü yazarımız edebiyatçı, gazeteci-yazar Hıfzı Topuz'un aktarımları ve Fikret Mualla hakkında şahsen yapmış olduğum yıllar süren araştırmalara dayanmaktadır" dedi.

"BİR TÜRK SANATÇISI OLARAK FİKRET MUALLA'YA OLAN GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

Proje için devletten ya da herhangi bir kuruluştan bir destek almadığını belirten Yönetmen Metin Güngör, "Ben bir Türk sanatçısı olarak Fikret Mualla'ya olan görevimi yerine getirdiğimi sanıyorum. Şu ana kadar sadece kendi çabalarımla ilerledim. Projeye maddi karşılık beklemeden katkı sunan Ali Poyrazoğlu, Bedri Baykam, Okan Bayülgen, Şebnem Schaefer, Selen Görgüzel Alkan, Bora Gencer, Mehmet Tokat, Öznur Kula, Bülent Seyran gibi daha birçok çeşitli aktör ve sanatçıların, kostümleri sağlayan By Retro, sanat yönetmenimiz Hakan Vardar'ın destekleriyle yaptım, buraya kadar getirebildim. Bu film, Fikret Mualla'nın yanı sıra Cumhuriyet'in ilk kuşak önemli sanatçılarını da ele alan bir projedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA