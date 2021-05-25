Renault Taliant fiyatı ve özellikleri nelerdir? Renault Taliant Türkiye fiyatı belli oldu mu? İşte Renault Taliant'ın fiyatı!
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Renault Taliant fiyatı ve özellikleri nelerdir? Renault Taliant Türkiye fiyatı belli oldu mu? İşte Renault Taliant'ın fiyatı!

Renault Taliant fiyatı ve özellikleri nelerdir? Renault Taliant Türkiye fiyatı belli oldu mu? İşte Renault Taliant'ın fiyatı!
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Renault'un Symbol modelinin yerine getireceği Taliant modeli Türk tüketicilerin beğenisine sunuldu. 25 Mayıs 2021 tarihinde satışa çıkartılan Taliant hakkında birçok kişi arama yapmakta peki Renault Taliant'ın teknik özellikleri nelerdir? Renault Taliant'ın fiyatı nedir?

Renault Taliant modeli daha önce Renault'nun piyasaya sürdüğü Symbol modelinin yerine çıkarttığı araç olarak ilk kez Türk tüketicilerin beğenisine sunuldu. Türk tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Taliant özellik olarak neleri vaad ediyor.

RENAULT TALİANT'IN FİYATI NEDİR?

Renault Taliant'ın piyasaya çıkış fiyatı lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 4.396 mm uzunluğa ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camıyla Renault Taliant,toplam 1.501 mm yüksekliğe sahip.

RENAULT TALİANT'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi özelliklerle geliyor. Araç, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle alınabilecek.

RENAULT TALİANT ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Araç, lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Renault Taliant, 4.396 mm uzunluğa ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camı ve toplam 1.501 mm yüksekliğe sahip.

Lansman rengi "ayışığı gri" olan Renault Taliant'ın altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Araç 628 litrelik bagaj hacmi ve tüm Touch versiyonlarında standart olarak sunulan multimedya sisteminde, 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve toplam 4 adet hoparlör yer alıyor. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşları vasıtasıyla "Siri" üzerinden direkt otomobille iletişim kurulması sağlanıyor. Opsiyonel olarak sunulan en üst seviye multimedya sistemi kablosuz Apple CarPlay, toplam 6 hoparlör ve navigasyon özelliğini de tüketicilerin beğenisine sunuyor.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla üretilen Taliant'ta, 100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut.

Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde sunuluyor.

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