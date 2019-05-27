Renault, Fiat Chrysler'in birleşme teklifini değerlendirecek

Renault Yönetim Kurulu'nun, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşme teklifini değerlendireceği bildirildi.

Merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault'nun yönetim kurulundan, Fiat Chrysler Automobiles'in birleşme teklifine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, yönetim kurulunun bugün FCA'nın iki şirketin yüzde 50-50 payla birleşmesi teklifini görüşmek için toplandığı hatırlatılarak, İtalyan şirketin dostane teklifinin dikkatlice incelendikten sonra, kurulun söz konusu teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiği belirtildi.

Renault'nun hisseleri bugün TSİ 13.30 itibariyle yüzde 15,51 yükselişle 57,74 avrodan işlem görürken, Fiat Chrysler hisseleriyse yüzde 10,73 değer kazanarak 12,73 avroya yükseldi.

Kaynak: AA