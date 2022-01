Rena Kanokogi kimdir? Rena Kanokogi hangi spor dalı ile ilgileniyor? Rena Kanokogi Judo'cu mu? Rena Kanokogi kimdir? Rena Kanokogi hangi spor dalında altın madalya kazanmıştır? Rena Kanokogi kaç yaşında, nereli, hangi sporla uğraşıyor?

RENA KANOKOGİ KİMDİR?

Rena Kanokogi (kızlık soyadı Glickman; 30 Temmuz 1935 - 21 Kasım 2009) ünlü bir Yahudi-Amerikalı judo uzmanıydı. 1959'da erkek kılığına girerek bir YMCA judo turnuvasında madalya kazandı, ancak kadın olduğunu kabul ettikten sonra geri vermek zorunda kaldı. Judo eğitimine devam etmek için Japonya'ya giden Kanokogi, Kodokan'da erkekler grubunda antrenman yapmasına izin verilen ilk kadın oldu. Belki de en çok Olimpiyat Oyunlarında kadın judo yarışmasına öncülük etmesiyle tanınır. Rusty'ye genellikle "Kadın Judosunun Anası" denir.

RENA KANOKOGİ JUDO KARİYERİ

1959'da Kanokogi, New York Utica'daki YMCA judo şampiyonasında erkek kılığında yarıştı. Kadınlar yarışmadan açıkça men edilmedi, ancak daha önce hiçbir kadın katılmaya çalışmamıştı ve turnuva başvurusunda cinsiyet belirtecek bir yer yoktu. Saçlarını kısa kestirmiş ve göğüslerini bantlamıştı. Takımında bir yedekti ve bir erkek üye yaralandığında ve rekabet edemeyecek durumda olduğunda devreye girmek zorunda kaldı. Rakibine karşı maçı kazandı ve takımı yarışmayı kazandı, ancak daha sonra kenara çekildi ve turnuva organizatörü ona kadın olup olmadığını sordu. Başıyla onayladı ve madalyası elinden alındı.

1962'de, ABD'deki gelişimi için başka seçeneği olmayan Kanokogi, Japonya'nın Tokyo kentindeki Kodokan'a gitti. Kadınlar 1926'dan beri Kodokan'da eğitim almışlardır, ancak kendi gruplarında (erkeklerle aynı gruplarda değil). Kadın antrenman grubundaki diğer öğrencileri "toz haline getirdikten" sonra, Kodokan'da erkekler grubunda antrenman yapmasına izin verilen ilk kadın oldu. Kodokan'da iken 2. dan rütbesine terfi etti. Orada, judo, karate ve jodo'da siyah kuşak statüsünde olan ve Nichidai Üniversitesi judo takımında olan müstakbel kocası Ryohei Kanokogi ile tanıştı. Çift, 1964'te New York'ta evlendi. O sırada 5. dan sıradaydı ve 2. dan sıradaydı. Başka bir judo ustası olan Kiyoshi Shiina, Kanokogis'in düğününde sağdıçtı. 1976'da, 1970'lerin en iyi kadınlarından biri olan Maureen Braziel'in de yer aldığı ABD Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

1965'te Kanokogi, New York'ta düzenlenen ilk genç judo turnuvasını yönetti: New York YMCA Gençler Judo Şampiyonası. Ertesi yıl, New York Women's Invitational Shiai'yi yönetti.

1980'de Kanokogi, Madison Square Garden'ın Keçe Forumunda ilk kadın judo dünya şampiyonasını kendi evinin ipoteğiyle sponsor ederek düzenledi. 1988 Yaz Olimpiyatları'nda kadın judosunun tanıtılmasının arkasındaki itici güçtü - Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni dava etmekle tehdit etmişti. 1988'de Kanokogi, ilk Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Bayanlar Judo Takımı'nın Antrenörüydü. Kişisel öğrencisi Margaret Castro'ya bu Olimpiyat Oyunlarında bir madalya için koçluk yapacaktı. 1991 yılında Uluslararası Kadın Sporları Onur Listesi'ne girdi. Judoda 7. dan rütbesine terfi eden ilk kadındı.

