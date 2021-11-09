Rektörümüzden Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine ve Yabancı Diller Yüksekokuluna Ziyaret

RİZE (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Turgut Kıran Denizcilik Fakültemize ve Yabancı Diller Yüksekokulumuza ziyaret gerçekleştirdi.

Hem öğrencilerle bir araya gelmek hem de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla yapılan ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Rize'nin Derepazarı ilçesindeki Turgut Kıran Denizcilik Fakültemize giden Rektörümüz, Dekan Prof. Dr. Ferhat Kalaycı tarafından karşılandı. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Rektörümüz, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Öğrenciler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin bir bireyi olmaktan gurur duyduklarını ve aldıkları eğitimden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

Rektörümüzün bir sonraki ziyareti ise Yabancı Diller Yüksekokuluna oldu. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Özsevgeç'in karşıladığı Üniversitemiz Rektörü, burada da öğrencilerle sohbet ederek ihtiyaç ve sorunları olup olmadığını sordu.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ülkemizin hedeflerini gerçekleştirme noktasında üniversitelere büyük görev düştüğünü, Üniversitemizin de bu doğrultuda elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.

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