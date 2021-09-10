Rektörümüz Staj Seferbirliği Kapsamında Stajını Tamamlayan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Rektörümüz Staj Seferbirliği Kapsamında Stajını Tamamlayan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Rektörümüz Staj Seferbirliği Kapsamında Stajını Tamamlayan Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları O?si koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferbirliği Projesi kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde staj yapan öğrenciler Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları O?si koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferbirliği Projesi kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde staj yapan öğrenciler Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda öğrencileri kabul eden Rektörümüz, liyakat ilkelerine dayalı ve fırsat eşitliği sağlayan Kariyer Kapısı platformu üzerinden staj imkanı yakalayıp stajlarını bugün itibariyle tamamlayan öğrencilerle bir araya geldiklerini, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde stajlarına devam eden öğrencilerin de olduğunu ve bu yıl ilk kez üniversitelerde uygulanan Staj Seferbirliği Projesi'ne RTEÜ olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ise, kendilerine bu imkanı sağlayan Üniversite yönetimine ve staj sürecini yürüten Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.

Toplantıya, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, KAGEM Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Midilli, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Kübra Mert ile Öğr. Gör. Dr. Abdulmuttalip Pilatin ve stajyer öğrenciler katıldı.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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