Rektörümüz ÖSYM Başkanını Ziyaret Etti
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü ziyaret etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü ziyaret etti.
Kendilerini makamında ağırlayan ÖSYM Başkanı Aygün'e misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Rektörümüz, Üniversitemizin akademik ve fiziki durumu, çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÖSYM Başkanı Aygün ise, Rektörümüze teşekkür etti.
Ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
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