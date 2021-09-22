Rektörümüz Basın Mensuplarını Ziyaret Etti

RİZE (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 53 Gazeteciler Derneğine ve Rize'deki ajanslara ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Rize 53 Gazeteciler Derneği'ne ziyarette bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, daha sonra sırasıyla Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TRT Rize Temsilciliği ile Olay53 ve Rize Takip'i ziyaret etti.

Görüşmelerde, gazeteciliğin ulvi bir meslek olduğunu vurgulayan Rektörümüz, insanımıza doğru ve hızlı bir şekilde haber ulaştıran dördüncü kuvvet medyanın çok önemli olduğunu ve bu kutsal görevi yapan gazetecilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, zor şartlar altında vefakarca çalışan basın mensuplarının kamuoyuna bilgi akışı sağlayan köprü niteliği taşıdığını, pandemi dönemi olmasaydı bütün gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelmeyi planladığını, ancak içinden geçtiğimiz zor şartlar dolayısıyla sadece Gazeteciler Derneği ile ajansları ziyaret edebildiğini, ilimizde görev yapan ulusal gazete ve ajansların temsilcileri ile yerel gazete ve haber sitesi sahiplerinin, gazete ve haber sitelerinde köşe yazarlığı yapan emekçilerin Üniversitemize vermiş oldukları desteklerden dolayı çok memnun olduğunu ve kendilerine şahsı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına müteşekkir olduğunu ifade etti.

Üniversitemiz ile ilgili her türlü gelişmeyi hızlı bir şekilde kamuoyuna aktardıkları için basın mensuplarına teşekkür eden Rektörümüz, Üniversite-şehir bütünleşmesine yönelik çalışmalarda kendilerinden destek beklediğini söyledi.

Rektörümüz ziyaretlerinde, Üniversitemizin mevcut durumu, çalışmaları, bugün itibariyle dünya ve Türkiye Üniversiteleri arasında geldiği nokta, yeni akademik yıl öncesinde alınan önlemler ve pandemi döneminde eğitim öğretim süreçleri gibi konuları anlattı. Rektörümüz ziyaretlerinde ayrıca Üniversitemizin 15. yılı dolayısıyla hazırlanmış olan ve Üniversitemizin kuruluşundan bugünlere gelişinin hikayesini anlatan "2006-2021 Gelişimin Öyküsü" isimli kitap ile Üniversitemizin Ziraat Fakültesi kampüsündeki Çay Fabrikasında üretilmiş olan "Akademi Çay"dan da takdim etti.

Basın mensupları ise, Rektörümüzün ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Rize'ye sosyal, kültürel, ekonomik ve daha birçok yönden katkı sağlayan önemli bir kurum olduğunu, geldiği konumdan ve başarılarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

RTEÜ BASIN

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