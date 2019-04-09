Rektör Yıldız Onkoloji Servisini Ziyaret Etti

Cumhuriyet Üniversitese (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, onkoloji servisini ziyaret etti.

Kanser Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, onkoloji servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, onkoloji servisine yeni kurulan otomatik sistem hakkında Rektör Yıldız'a bilgi verdi.

İlaç hazırlama sisteminin Sivas'ta bir ilk olduğunu ve bu sistem sayesinde kanser ve özellikli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların hazırlandığını belirten Doğan, "Kurulan sistem kurumumuza birçok açıdan faydalı olacak. Tüm kemoterapi ilaçlarının tek bir merkezde ve akıllı yazılım sayesinde geriye dönük kayıt kontrolü ile hasta tedavi dozlarının en etkin şekilde hazırlanarak personel, ilaç ve malzeme tasarrufu sağlayacak. Sistemde bulunan otomatik atık sistemi ile toksik atıkları ağzı tekrar açılmayacak şekilde kapatarak hasta, çalışan ve çevre açısından maksimum güvenlik sağlanacak." dedi.

Kaynak: AA