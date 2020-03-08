Rektör Uzun'un "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
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Bartın Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Orhan Uzun, Rektör, Güncel

Rektör Uzun'un "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:14
Rektör Uzun'un

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dünya Kadınlar Günü, 1857 yılından beri insanlığın gündeminde hep yer edinmiş, 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu gün dünyada kadın haklarının savunulduğu tarih olmasının yanında, kalkınma ve daha huzurlu yaşama olan özlemin dile getirildiği, birlik ve beraberlik günü olarak da kutlanmaktadır. Ülkemizde ise Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki sosyal hareketler ve ardından Cumhuriyet'in ilanıyla hız kazanan modernleşme hamlesi sonucunda, Medeni Kanun'un kabulü ve 1934 yılında seçme-seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlar eşit statüye kavuşmuştur. Tarihimizde Nene Hatun, Erzurumlu Fatma, Şerife Bacı isimleriyle özdeşleşen kadınlar, geleneğimizde ve inancımızda da çok değerli bir yere sahiptir. İçinde bulunduğumuz dünyanın her zamankinden daha fazla şefkat, merhamet ve adalete ihtiyaç duyduğu bu günlerde kadınların her alanda etkin olarak yer alması oldukça önemli buluyoruz. Çünkü bizleri başarıya taşıyacak, daha çok adalete, merhamete ve şefkate ulaştıracak olanlar kadınların yüreği ve vicdanıdır. Bartın Üniversitesi olarak kadınların maruz kaldığı her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında durduğumuzu da belirtmek isterim. Üniversitemiz bünyesinde yaptığımız çalışmalarla kadınların toplumdaki konumunun daha da güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın sahipleri olarak sevgi, özveri ve şefkatin temsilcileri olan tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyorum." - BARTIN

Kaynak: İHA

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