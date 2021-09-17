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Rektör Uysal'dan, Çavdarhisar Kaymakamı Sirkeci'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rektör Uysal'dan, Çavdarhisar Kaymakamı Sirkeci'ye ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci ile bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci ile bir araya geldi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal, bir süre önce Çavdarhisar Kaymakamlığı'na atanan Ömer Sirkeci'yi tebrik etti. Sohbet şeklinde geçen ve karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaretin sonunda Kaymakam Sirkeci, Rektör Uysal'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

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Haber: Rektör Uysal'dan, Çavdarhisar Kaymakamı Sirkeci'ye ziyaret - Haberler
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