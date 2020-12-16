Rektör Uysal: "Ahmet Uluçay uluslararası bir organizasyonla anılmalı"
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Rektör Uysal: "Ahmet Uluçay uluslararası bir organizasyonla anılmalı"

16.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:23
Rektör Uysal:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Tavşanlı'da sinema yönetmeni Ahmet Uluçay anısına sempozyum ve film festivali düzenlenmesi konusunu görüşmek üzere Belediye Başkanı Mustafa Güler'le bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Tavşanlı'da sinema yönetmeni Ahmet Uluçay anısına sempozyum ve film festivali düzenlenmesi konusunu görüşmek üzere Belediye Başkanı Mustafa Güler'le bir araya geldi.

Belediyenin başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Kazım Uysal'a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. Cengiz Duran ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya eşlik etti.

Ziyarette, 2009 yılında hayatını kaybeden Tavşanlılı sinema yönetmeni Ahmet Uluçay anısına bir sempozyum ve film festivali düzenlenmesi için Dumlupınar Üniversitesi ile Tavşanlı Belediyesi arasında iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Ahmet Uluçay'ın yerli ve yabancı sanatçılarla ve sanatseverlerle birlikte anılması ve Tavşanlı'nın ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtılması için düzenlenecek sempozyumda, Tavşanlı Belediyesi etkinlik için yer sağlanması ve konaklama işlerini üstlenecek.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'ndan yapılan açıklamada, her iki etkinlikle ilgili iş bölümü konusundaki anlaşmanın, kurumlar arasında imzalanacak protokolle kısa süre içinde resmiyete döküleceği bildirildi. - KÜTAHYA

Rektör Uysal: 'Ahmet Uluçay uluslararası bir organizasyonla anılmalı'
Rektör Uysal: 'Ahmet Uluçay uluslararası bir organizasyonla anılmalı'
Rektör Uysal: 'Ahmet Uluçay uluslararası bir organizasyonla anılmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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