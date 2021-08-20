Rektör Ünal: "Yerel yönetimlerle birlikteliği büyütmek istiyoruz"
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Rektör Ünal: "Yerel yönetimlerle birlikteliği büyütmek istiyoruz"

Rektör Ünal: 'Yerel yönetimlerle birlikteliği büyütmek istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve beraberindekiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve beraberindekiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında yapılması planlanan çalışmalar ve iş birliklerine yönelik fikir ve değerlendirmeler paylaşıldı.

"Yerel yönetimlerle birlikteliği büyütmek istiyoruz"

Üniversitenin hedeflerini planlamak ve uygulamak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Rektör Ünal, yerel yönetimlerle birlikteliği büyütmek istediklerini vurguladı. OMÜ'nün birçok alanda bulunduğu değişim ve gelişim hamleleri hakkında bilgi veren Rektör Ünal, kentin bütün dinamikleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini söyledi. Ayrıca Rektör Ünal, Üniversite ve Belediyenin birlikte geliştireceği nitelikli projeler yoluyla ortak paydalarda buluşarak kurumların işlevselliğini arttırma gayreti içinde olacaklarını belirtti.

"OMÜ, Samsun'un en önemli değerlerinden biri"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de binlerce öğrenciyi geleceğe hazırlayan OMÜ'nün Samsun'un en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak vizyoner bir yaklaşımla bu paydaşlığa katkı sunmak için hazır olduklarını kaydetti. OMÜ'nün bilgi ve birikiminden faydalanarak Atakum ve Samsun'u daha ileri taşımak için birlikte çalışacaklarını söyleyen Deveci, gösterilen nezaket ve konukseverlik adına teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve hediye takdimi ile sonlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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