Rektör Ünal: "İmalarla Türk toplumunun bilincini test ediyorlar"
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Rektör Ünal: "İmalarla Türk toplumunun bilincini test ediyorlar"

15.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:39
Rektör Ünal:

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Işıklar yanıyor" paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'a tepki göstererek, "İmalarla Türk toplumunun bilincini test ediyorlar" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Işıklar yanıyor" paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'a tepki göstererek, "İmalarla Türk toplumunun bilincini test ediyorlar" dedi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşmasına bir tepki de OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'dan geldi.

"Tekerrür etmeyecek"

Rektör Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darbe kelimesinin hizaya geçiren özel kavram olduğu dönemlere takılı kalanlar, imalarla Türk toplumunun bilincini test ediyorlar. Sabır ve tevazuyu acziyet olarak değerlendirenler, 15 Temmuz'u da yanlış okuyorlar. Dersimizi aldık, o nedenle tekerrür etmeyecektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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