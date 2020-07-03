Rektör Ünal, fakülte inşaatında incelemede bulundu
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Rektör Ünal, fakülte inşaatında incelemede bulundu

Rektör Ünal, fakülte inşaatında incelemede bulunduAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat'ta yapımı süren Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında çalışmaları inceledi.

03.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:53

Rektör Ünal, fakülte inşaatında incelemede bulundu

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat'ta yapımı süren Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında çalışmaları inceledi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversitenin Manavgat'ta bulunan fakülte inşaatı ve diğer okullarında incelemelerde bulundu. Rektör Ünal'a, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı (MAYÖV) Başkanı Muammer Güneş, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) Başkanı Mücahit Tatar, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, akademik personel ve diğer yetkililer eşlik etti.

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile kuruluş için Yükseköğretim Kurulu'ndan onay beklenen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi inşaatını gezen rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'a, yetkililer tarafından inşaat hakkında bilgi verildi. İnşaat incelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Rektör Ünal, Manavgat'ta meslek yüksek okulu turizm fakültesi ile sosyal ve beşeri bilimler fakültesi olduğunu belirtti. Turizm fakültesinin 4 bölümle, sosyal ve beşeri bilimler fakültesinin ise 2 bölümle eğitim ve öğrenime devam ettiğini söyleyen Rektör Mustafa Ünal, 'Şu anda Manavgat'ta kurulmak üzere 3'üncü fakülte başvurumuzu yaptık, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi. İnşallah onay geldikten sonra o fakültenin de kurulum işlemlerine başlayacağız. Tabi bu kadar fakülte kuruyoruz ama çocuklar eğitim öğrenimi nerede görecek' Bugün fakülte binalarımızın inşaatını görmeye geldik. Ben Manavgat'ın ileri gelenlerine özellikle MAYÖV yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi. Manavgat'ta inşa edilen binanın projesinin harika olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, 'Harika bir bina projelendirmiştik zaten. Hayırseverimize de burada çok teşekkür ediyorum. İnşallah binamız bittikten sonra Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'yle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ni buraya taşıyacağız. Her yönüyle son derece donanımlı bir bina oldu. Konferans salonları, sınıflar, amfiler, yemekhaneler, kütüphane, laboratuar alanları, akademik personelin odaları ve öğrencilerin sosyal faaliyet alanlarının hepsi düşünüldü" dedi.

Fakülte binası inşaatında yapılan incelemenin ardından Rektör Ünal, Manavgat MATSO Turizm Fakültesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Turizm fakültesinde Aşçılık Programı öğrencilerinin hazırladığı yemekler hakkında bilgi alan Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat Yüksek Okulu Hacı Nazmiye Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde de incelemede bulundu. Merkezin yanında kurulan seraları da gezen Prof. Dr. Ünal, planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Rektör Ünal, fakülte inşaatında incelemede bulundu

Kaynak: DHA

Manşet

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