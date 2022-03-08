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Rektör Turgut, kadınlar gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Turgut, kadınlar gününü kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversitede görevli kadınlara karanfil takdim etti. Rektörlük bünyesindeki birimlerde görev yapan kadın çalışanları odalarında ziyaret eden Rektör Turgut, kadın çalışanlara kırmızı karanfil dağıtarak günlerini tebrik etti. Rektör Turgut, kadınların yaptığı fedakarlıkları, duyarlıkları ve emekleriyle hayatın bütün alanlarına değer kattığını vurgulayarak başta şehit ve gazilerimizin eş ve anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Karanfil jesti karşısında mutluluklarını ifade eden kadın çalışanlar ise Rektör Turgut'a teşekkürlerini sundu. - ADIYAMAN

Rektör Turgut, kadınlar gününü kutladı

Rektör Turgut, kadınlar gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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