Rektör Şahin: "Tüm sağlık yatırımlarının toplumda bir karşılığı var"

19.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:13

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sağlıkla ilgili her yatırımının toplumsal bir karşılığının olduğunu belirterek, bu alana dair tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hızlı şekilde entegre olmaya çalıştıklarını söyledi.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısında konuşan Şahin, ASÜ'de fiziki bakımından önemli bir sorununun kalmadığını, yeni dönemde daha çok iç derinliği geliştirecek çalışmaların ön planda olacağını vurguladı. Fiziki altyapının, yeni dönem üniversitelerin en temel çalışma alanları arasında yer aldığını ifade eden ASÜ Rektörü Şahin, "Fiziki yatırımlar tamamlanmadan diğer alanlara yoğunlaşmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Çok şükür, fiziki işlerimiz büyük oranda tamamlandı. Yeni dönemde iç derinliği yükseltecek çalışmalar ön planda olacak. Özellikle akademik kadronun şekillenmesi noktasında imkanları en ideal şekilde kullanma çabasındayız. Üniversitenin 24 saat hayat dolu ve canlı olması bizler için çok önemli. Bunun bir bölümü doğrudan üniversite ile alakalı iken, bir diğer bölümü de şehrin geneliyle ilgili. Biz, tüm paydaşlarımızla uyum içerisinde bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



Sağlıkla alakalı her çalışmanın toplumda bir karşılığının olduğunu ve bu nedenle alana dair tüm çalışmaları titizlikle takip ettiklerini belirten Şahin, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Sağlık Bilimleri Fakültemiz de Tıp Fakültemizle birlikte bu alanda topluma çok değerli hizmetler sunuyor. Aynı gemideyiz ruhu içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."



Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün ise toplantıda fakülteye dair genel bilgiler aktardı. Fakültenin üç aktif bölümle eğitim öğretime devam erittiğini söyleyen Örün, "Fakültemizde bin 150 öğrencimiz var. Akademik kadromuzu da imkanlar ölçüsünde sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Fiziki olarak okulumuzda büyük bir sorunumuz yok. Biz, hem öğrencilerimiz, hem de tüm çalışanlarımız için mutlu bir ortam oluşturma ve bunu sürekli kılma gayesiyle el birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Toplantı, fakültede son bir yıl içinde yaşanan değişimler, akademik kadro, eğitimdeki son durum, avantajlı taraflar gibi konuların değerlendirilmesi ve Rektör Şahin'in akademisyenlerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA