Rektör Prof. Dr. Karabulut'tan İİBF Dekanı Prof. Dr. Kızgın ile KARMER Müdiresi Doç. Dr. Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten ataması yapılan Prof. Dr. Yıldıray Kızgın ile Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdireliğine atanan Doç. Dr. Tuba Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Şimşek ve Prof. Dr. Faruk Kaya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL ile birlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten ataması yapılan Prof. Dr. Yıldıray Kızgın ile KARMER Müdireliğine atanan Doç. Dr. Tuba Işık'ı ziyaret etti. Prof. Dr. Karabulut, Prof. Dr. Kızgın ve Doç. Dr. Işık'ı tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. - AĞRI

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