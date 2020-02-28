Rektör Polat'tan iki üniversiteye iş birliği ziyareti
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Rektör Polat'tan iki üniversiteye iş birliği ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.

28.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:35
Rektör Polat'tan iki üniversiteye iş birliği ziyareti

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Demokrasi Üniversitesi ile Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında ilk olarak İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ile bir araya gelen Rektör Polat, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanlarını görüştü. Burada Rektör Polat ayrıca üniversitenin ziyaretçi defterini imzaladı.


İzmir'den sonra Bursa'ya geçen Rektör Polat, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti. Bursa Teknik Üniversitesi'nde yapılan ikili görüşmelerde de iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanları değerlendirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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