Rektör Polat'tan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:38

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Prof. Dr. Refik Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Polat, mesajında, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Polat, şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizin ve ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini ve sorunlarını gündeme taşıyarak, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla halkın sesi olan tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA